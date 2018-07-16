Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir" denildi.