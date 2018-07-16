Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Yaşadığı sakatlı sebebiyle dün Trabzonspor'un Slovenya kampından ayrılan Burak Yılmaz'ın ameliyat olacağı açıklandı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Burak Yılmaz'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası İstanbul'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir" denildi.
- 16.7.2018 12:02
- Güncelleme: 16.7.2018 12:54
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
ismiMİZ evet görüyoruz kalbe atılan imzaları, milli takımdan
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 10
Yorum
Vatandaş Onun için mi federasyona tazminat davası açtın milli takıma ne verdin ne yüzle o paraları aldın..
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Süper Lig'in kupadaki en başarılısı Vida
Toplam 1
Yorum
REİSSS ŞAMPİYON HER YERDE ANKARAGÜCÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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