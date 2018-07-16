Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan açıklaması

    Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması

    Yaşadığı sakatlı sebebiyle dün 'un Slovenya kampından ayrılan 'ın ameliyat olacağı açıklandı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz 'ın takımımızın Slovenya kampında sol kasık fıtığında (inguinal herni) artan ağrıları sonrası 'da kontrolleri yapılmış ve ameliyatına karar verilmiştir" denildi.

    1. 16.7.2018 12:02
    2. Güncelleme: 16.7.2018 12:54
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