Basket takımı kurma kararı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Basket takımı kurma kararı

    Basket takımı kurma kararı
    Yönetim şubesi açıyor. Açıklamada, "Önceki yönetim, isim hakkımızı kullanan Basketbol Derneği'ne 11 milyon TL borç vermiştir. Biz de bu parayı geri istedik. Basketbol şubesi açma çalışmasına da başladık" denildi.
    1. 15.7.2018
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