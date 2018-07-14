Kampın ikinci etabı başladı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Kampın ikinci etabı başladı

    Kampın ikinci etabı başladı
    SLOVENYA'da Kranj kasabasında kamp yapan , ikinci etap çalışması için Kranjska Gora kasabasına geçti. Burada 5 hazırlık maçı oynayacak temsilcisi, 24 Temmuz'da 'ye dönecek. İlk karşılaşma yarın saat 13.00'te NK Triglav Kranj takımı ile yapılacak.
    1. 14.7.2018
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