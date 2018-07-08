En dayanıklı İbanez oldu – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    En dayanıklı İbanez oldu

    En dayanıklı İbanez oldu
    Teknik direktör Ünal Karaman, Slovenya'da oyuncuların sınırlarını zorlamaya başladı. 17 oyuncu ile yapılan dayanıklılık testini 56 tur atan İbanez zirvede tamamladı. İbanez'in bu başarısı hem takım arkadaşları, hem de teknik heyet tarafından ayakta alkışlandı. İbanez'i Novak, Pereira izledi.
    1. 8.7.2018
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