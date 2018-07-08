En dayanıklı İbanez oldu

Teknik direktör Ünal Karaman, Slovenya'da oyuncuların sınırlarını zorlamaya başladı. 17 oyuncu ile yapılan dayanıklılık testini 56 tur atan İbanez zirvede tamamladı. İbanez'in bu başarısı hem takım arkadaşları, hem de teknik heyet tarafından ayakta alkışlandı. İbanez'i Novak, Pereira izledi.