Luis Ibanez iple çekiyor – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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HEPSİ
    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Luis Ibanez iple çekiyor

    Luis Ibanez iple çekiyor
    2016-2017'de Kızılyıldız'dan alınan Luis İbanez geçen sezon 'e kiranmıştı. 'a dönen ve yeni sezon için çalışmalara başlayan Arjantinli sol bek, Medical Park'a ilk kez çıkacağı günü iple çektiğini söyledi.
    1. 6.7.2018
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