Rodallega dün geldi – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    dün geldi

    Rodallega dün geldi

    İzinsiz olarak ilk 4 gün çalışmalara katılmayan dün 'a geldi.

    İzinsiz olarak ilk 4 gün çalışmalara katılmayan dün 'a geldi. Geç gelişindeki mazeretleri teknik heyet ve yönetime ileten Kolombiyalı forvetle ilgili karar önümüzde günlerde verilecek. Gelmeyen sadece Sosa ve Esteban kaldı.

    1. 1.7.2018
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