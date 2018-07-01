Rodallega dün geldi

İzinsiz olarak ilk 4 gün çalışmalara katılmayan Rodallega dün Trabzon'a geldi. Geç gelişindeki mazeretleri teknik heyet ve yönetime ileten Kolombiyalı forvetle ilgili karar önümüzde günlerde verilecek. Gelmeyen sadece Sosa ve Esteban kaldı.