Trabzonspor, üç futbolcu için noter tespiti yaptırdı – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    , üç futbolcu için noter tespiti yaptırdı

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, üç futbolcu için noter tespiti yaptırdı

    2018-19 sezonu için hazırlıklarına dün başlayan , bugün saat 10.00’da yapılan antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.

    'nde teknik direktör yönetiminde yapılan ve yaklaşık 1 saat süren antrenmanda hafif tempolu bir koşu gerçekleştirildi. Antrenmana izinli olan , , Yusuf Yazıcı, Juraj Kucka, Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı. , , , , Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür ve Muhammet Beşir ise sağlık kontrolünden geçtiği için antrenmanda yer almadı. Geçtiğimiz sezon 'da kiralık olarak forma giyen Bahadır Han Güngördü ise idmana katıldı.

    ÜÇ OYUNCU İÇİN NOTER TESPİTİ
    Bu arada dün yapılan çalışmalarda izinsiz olarak yer almayan, bugün yapılan antrenman öncesi de izinsiz olarak çalışmalara katılmayan , Hugo Rodallega ve Esteban Alvarado için noter tespiti yapıldı. Üç futbolcuya gelmedikleri her gün için cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Kampa izinsiz olarak katılmamasına rağmen Arjantin'de eğlenirken fotoğraflar paylaşan 'ya ekstra ceza verileceği de ifade edildi.

    1. 27.6.2018 13:00
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