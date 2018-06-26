Sampdoria talip – Fotomaç – 26 Haziran 2018
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HEPSİ
    26 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    talip

    <a href="/index/sampdoria?id=d33afa76-5b69-4fd2-b759-8008364c30a6" class="" rel="tag">Sampdoria</a> talip
    Yıllık ücretinde indirim yapması istenen ancak bu fikre yanaşmayan Kucka'ya, 'dan talipler var. 30 yaşındaki Slovak futbolcuya, başta Sampdoria olmak üzere birkaç Serie A takımından teklif geldiği belirtildi. Bordo-mavili yönetim, 'yı satmak istiyor.
    1. 26.6.2018
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