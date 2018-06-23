Rakip Spartak Moskova – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    Spartak

    <a href="/index/rakip?id=6f5cea1e-0b03-4e92-b096-2310ccd329dd" class="" rel="tag">Rakip</a> Spartak <a href="/index/moskova?id=4f59b73c-d673-4150-9b0d-36e82e8744ae" class="" rel="tag">Moskova</a>
    1 Temmuz'da Slovenya'da başlaması ve 24 gün sürmesi planlanan kampta hazırlık maçı programı önemli oranda netleşti. Fırtına, bir Hırvat, bir Slovenya takımı ile maç yapacak ama henüz bu takımlar netleşmedi. Rakiplerin biri ise Rus ekibi Spartak olacak.

    İSTANBUL'DA DA MAÇ
    Bordo-mavili takım, Slovenya kampının ardından iki hazırlık maçı oynayacak. Karadeniz temsilcisi, biri Trabzon'da diğeri ise İstanbul'da olmak üzere yeni sezon başlayana kadar iki hazırlık karşılaşması daha yapmayı planlıyor. Bu takımlar henüz netleşmiş değil.
    1. 23.6.2018
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