İSTANBUL'DA DA MAÇ
Bordo-mavili takım, Slovenya kampının ardından iki hazırlık maçı oynayacak. Karadeniz temsilcisi, biri Trabzon'da diğeri ise İstanbul'da olmak üzere yeni sezon başlayana kadar iki hazırlık karşılaşması daha yapmayı planlıyor. Bu takımlar henüz netleşmiş değil.
- 23.6.2018
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
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TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
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Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Rakip Spartak Moskova haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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