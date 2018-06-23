Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay için para vermeyiz!" – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    : "Okay için para vermeyiz!"

    Hayrettin Hacısalihoğlu: "Okay için para vermeyiz!"

    Hacısalihoğlu: Futbolcuyu biz satmadık; kendisi gitti. Kayseri’ye para ödemeyiz.

    Sözleşmesinde "6 milyon euro'ya yurt dışına gidebilir" maddesi bulunan ve bunu fırsat bilip Celta Vigo'ya imza atan Okay için kapıya dayandı. Başkan Erol Bedir, 'nun transferinden 1.5 milyon euro alacaklarını yineledi. Trabzonspor cephesinde ise Kayserispor'un herhangi bir hakkının bulunmadığı görüşünde. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Okay için bir satış gerçekleştirmediklerini belirtirken, "Celta Vigo tazminat bedelinden yararlanarak transferi yaptı. Bir satış olmadığından bizim ödeme yükümlülüğümüz de bulunmuyor" diye konuştu.
    1. 23.6.2018
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