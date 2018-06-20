Trabzon'dan Abeıd sürprizi – Fotomaç – 20 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'dan Abeıd sürprizi

    <a href="/index/trabzon?id=51d17c51-3314-40ba-b2f7-8df8513fa3b0" class="" rel="tag">Trabzon</a>'dan Abeıd sürprizi

    'ya olan 'nun yerini dolduracak isim bulundu.

    'ya olan 'nun yerini dolduracak isim bulundu. ve Cezayir medyasında yer alan haberlere göre , Lig 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli Mehdi Abeid için harekete geçti. 25 yaşındaki Cezayirli, orta sahada çok çalışkan bir oyuncu olarak biliniyor. Hem savunma, hem de ofansif yönü güçlü olan Abeid, Cezayir 'nda da 5 kez forma giydi. Fırtına'nın Abeid için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve Fransızlar'ın da bu rakamı uygun bulduğu kaydedildi. Cezayirli futbolcu da yıllık 750 bin euro garanti ücret alacak. Mehdi Abied bu sezon Dijon formasıyla 20 karşılaşmaya çıktı.

    1. 20.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan Abeıd sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN