Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu'nun yerini dolduracak isim bulundu. Fransa ve Cezayir medyasında yer alan haberlere göre Trabzonspor, Fransa Lig 1 ekiplerinden Dijon'da forma giyen ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Cezayirli Mehdi Abeid için harekete geçti. 25 yaşındaki Cezayirli, orta sahada çok çalışkan bir oyuncu olarak biliniyor. Hem savunma, hem de ofansif yönü güçlü olan Abeid, Cezayir Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi. Fırtına'nın Abeid için 1 milyon euro bonservis bedeli teklif ettiği ve Fransızlar'ın da bu rakamı uygun bulduğu kaydedildi. Cezayirli futbolcu da yıllık 750 bin euro garanti ücret alacak. Mehdi Abied bu sezon Dijon formasıyla 20 karşılaşmaya çıktı.