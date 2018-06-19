Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    'dan 'a Okay açıklaması

    Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması

    , 'ya transfer olan Okay yokuşlu hakkında 'a açıklama gönderdi.

    'dan yapılan açıklama şu şekilde:

    "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

    Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.

    Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."

    1. 18.6.2018 18:49
    2. Güncelleme: 19.6.2018 06:35
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