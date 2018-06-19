Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması
Trabzonspor, Celta Vigo'ya transfer olan Okay yokuşlu hakkında KAP'a açıklama gönderdi.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.
Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."
- 18.6.2018 18:49
- Güncelleme: 19.6.2018 06:35
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Yorum
FB 1907 EYVAH...
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Babel ve Q7’ye teklifler geliyor
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Yorum
Bence Iyi Teklif Gelirse Satilir Yerleri Dolur Bize Oyun Kurucu kanat oyuncular Lazim Babel Cok göller yapiyor ama Oyun kurucu özeliki düsük
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Yorum
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