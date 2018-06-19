Trabzonspor'dan KAP'a Okay açıklaması

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan buy-out maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir.

Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği, oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon EURO yu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur."