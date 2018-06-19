Trabzonspor'da Omeruo sesleri

Stoperde Silva transferini bitiren Fırtına'nın Omeruo transferini de olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Önceliği savunma hattına veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un, Fransız stoper Silva'nın ardından stoper Kenneth Omeruo'yu da gündemine aldığı iddia edildi. Bordo-mavililerin, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bulunan ve 2017- 18'de kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı savunmacıyı kiralık olarak almayı düşündüğü ve bu noktada da girişimlerin hızlandırılacağı belirtildi.