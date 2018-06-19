Trabzonspor'da Omeruo sesleri – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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    'da Omeruo sesleri

    Trabzonspor'da Omeruo sesleri

    Stoperde Silva transferini bitiren Fırtına'nın Omeruo transferini de olumlu sonuçlandırması bekleniyor.

    Stoperde Silva transferini bitiren Fırtına'nın Omeruo transferini de olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Önceliği savunma hattına veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı planlayan 'un, Fransız 'nın ardından stoper Kenneth Omeruo'yu da gündemine aldığı iddia edildi. Bordo-mavililerin, bonservisi ekibi 'de bulunan ve 2017- 18'de kiralık olarak 'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı savunmacıyı kiralık olarak almayı düşündüğü ve bu noktada da girişimlerin hızlandırılacağı belirtildi.

    1. 19.6.2018
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