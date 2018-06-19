Trabzonspor'da Omeruo sesleri
Stoperde Silva transferini bitiren Fırtına'nın Omeruo transferini de olumlu sonuçlandırması bekleniyor.
Stoperde Silva transferini bitiren Fırtına'nın Omeruo transferini de olumlu sonuçlandırması bekleniyor. Önceliği savunma hattına veren ve bu bölgeye en az iki takviye yapmayı planlayan Trabzonspor'un, Fransız stoper Silva'nın ardından stoper Kenneth Omeruo'yu da gündemine aldığı iddia edildi. Bordo-mavililerin, bonservisi İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de bulunan ve 2017- 18'de kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyen 25 yaşındaki Nijeryalı savunmacıyı kiralık olarak almayı düşündüğü ve bu noktada da girişimlerin hızlandırılacağı belirtildi.
- 19.6.2018
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
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Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
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Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Trabzonspor'da Omeruo sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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