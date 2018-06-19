Özkan Sümer: "Savaşın"
Genel koordinatör Özkan Sümer, altyapıdaki gençlere nasihatler veriyor.
Genel koordinatör Özkan Sümer, altyapıdaki gençlere nasihatler veriyor. Sümer, genç oyunculara, "Yeteneklerinizi ve neler yapabileceklerinizi biliyoruz. Ben mücadeleci ve savaşçı bir ruha sahibim. Siz de öyle olun" dedi.
ONAZİ HÜZNÜ
Dünya Kupasın'nda yer alan tek Trabzonsporlu olan Onazi'de planlar istenen şekilde değil… Bordo-mavililerin değerini artırmasını beklediği Nijeryalı orta saha, Hırvatistan'a karşı 2-0 kaybedilen maçta tercih edilmedi.
AĞIR SAKAT
Yattara'nın önerdiği Togo'lu Euloge Placca Fessou ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belçika 2. Ligi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ve kanat Fessou'nun sakatlığı nedeniyle 6 ay oynayamayacağı belirtildi.
- 19.6.2018
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
-
Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
-
Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Özkan Sümer: "Savaşın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.