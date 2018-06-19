Özkan Sümer: "Savaşın" – Fotomaç – 19 Haziran 2018
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HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
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    : "Savaşın"

    <a href="/index/ozkan-sumer?id=e81fec44-2ed7-425e-aea9-b733898bdd36" class="" rel="tag">Özkan Sümer</a>: "Savaşın"

    Genel koordinatör , altyapıdaki gençlere nasihatler veriyor.

    Genel koordinatör , altyapıdaki gençlere nasihatler veriyor. Sümer, genç oyunculara, "Yeteneklerinizi ve neler yapabileceklerinizi biliyoruz. Ben mücadeleci ve savaşçı bir ruha sahibim. Siz de öyle olun" dedi.

    ONAZİ HÜZNÜ
    'nda yer alan tek Trabzonsporlu olan 'de planlar istenen şekilde değil… Bordo-mavililerin değerini artırmasını beklediği Nijeryalı orta saha, Hırvatistan'a karşı 2-0 kaybedilen maçta tercih edilmedi.

    AĞIR SAKAT
    Yattara'nın önerdiği Togo'lu Euloge Placca Fessou ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2. Ligi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ve kanat Fessou'nun sakatlığı nedeniyle 6 ay oynayamayacağı belirtildi.

    1. 19.6.2018
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