Genel koordinatör Özkan Sümer, altyapıdaki gençlere nasihatler veriyor. Sümer, genç oyunculara, "Yeteneklerinizi ve neler yapabileceklerinizi biliyoruz. Ben mücadeleci ve savaşçı bir ruha sahibim. Siz de öyle olun" dedi.



ONAZİ HÜZNÜ

Dünya Kupasın'nda yer alan tek Trabzonsporlu olan Onazi'de planlar istenen şekilde değil… Bordo-mavililerin değerini artırmasını beklediği Nijeryalı orta saha, Hırvatistan'a karşı 2-0 kaybedilen maçta tercih edilmedi.



AĞIR SAKAT

Yattara'nın önerdiği Togo'lu Euloge Placca Fessou ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belçika 2. Ligi'nde forma giyen 23 yaşındaki forvet ve kanat Fessou'nun sakatlığı nedeniyle 6 ay oynayamayacağı belirtildi.