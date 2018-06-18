Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Castillo’nun alacakları ödendi
Trabzonspor yönetimi, Burak Yılmaz ve Fabian Castillo'nun alacaklarını ödeyerek bu oyuncuların serbest kalma ihtimallerinin önüne geçti.
Bordo-mavililerde forvet oyuncusu Burak Yılmaz'ın 1.3 milyon Euro, kanat oyuncusu Fabian Castillo'nun ise 180 bin Euro'luk alacağının bulunduğu, yönetimin bu iki futbolcunun da alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimallerini ortadan kaldırdığı öğrenildi.
OKAY İÇİN İLK ÖDEME ALINDI
Bu arada Trabzonspor'dan sözleşmesindeki ''Avrupa'dan bir kulüp 6 milyon Euro getirirse serbest kalır' maddesi kullanılarak La Liga ekiplerinden Celta Vigo Kulübü'ne transfer olan Okay Yokuşlu için de İspanyol ekibinin 3 milyon Euro'luk ödeme yaptığı kaydedildi.
- 18.6.2018 16:12
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Fanatik fenerli Fenerbahçeli olduğu için cok severim ama çok karektersiz çıktı istifa edip gitsen taraftar seni daha çok severdi hiçbirzaman sözünde durmadn
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
Düsseldorf'lu Belli bir mesafede kalarak,, kimseyi deshonore etmeden, incitmeden, tatli bir üslûpla bir devri kapatiyor !
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Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 3
Yorum
alik sayın başkan ali koç. aykut kocaman bi işe yaramadı.iyi ki başkan oldunuz daha bu hoca ile bir yıl daha başarısızlık kupasızlık sürer giderd
Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Castillo’nun alacakları ödendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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