Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Castillo’nun alacakları ödendi – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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    ’da ve Castillo’nun alacakları ödendi

    Trabzonspor’da Burak Yılmaz ve Castillo’nun alacakları ödendi

    yönetimi, ve 'nun alacaklarını ödeyerek bu oyuncuların serbest kalma ihtimallerinin önüne geçti.

    Bordo-mavililerde forvet oyuncusu 'ın 1.3 milyon Euro, kanat oyuncusu 'nun ise 180 bin Euro'luk alacağının bulunduğu, yönetimin bu iki futbolcunun da alacaklarını ödeyerek serbest kalma ihtimallerini ortadan kaldırdığı öğrenildi.

    OKAY İÇİN İLK ÖDEME ALINDI
    Bu arada 'dan sözleşmesindeki ''Avrupa'dan bir kulüp 6 milyon Euro getirirse serbest kalır' maddesi kullanılarak ekiplerinden Celta Vigo Kulübü'ne transfer olan Okay Yokuşlu için de İspanyol ekibinin 3 milyon Euro'luk ödeme yaptığı kaydedildi.

    1. 18.6.2018 16:12
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