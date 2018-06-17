Onur tam hazır olacak

Karadeniz ekibinin kalecisi Onur Kıvrak yeni sezona tam hazır gideceğini söyledi. Milli eldiven, "Yakın zamanda kamp için toplanacağız. Sakatlığımı atlattım ve çok çalışıp yeni sezona tam hazır şekilde gireceğim" ifadesini kullandı.



İKİNCİ KAMPTA MAÇ PLANI

Sezon öncesi kamp programı netlik kazandı. Bordo-mavili takım 1-24 Temmuz arasında Slovenya'da kamp yapacak. İki aşamalı gerçekleşecek olan kampın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalar; ikinci aşamasında ise hazırlık maçı programı uygulanacak.