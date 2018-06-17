Onur tam hazır olacak
Karadeniz ekibinin kalecisi Onur Kıvrak yeni sezona tam hazır gideceğini söyledi.
Karadeniz ekibinin kalecisi Onur Kıvrak yeni sezona tam hazır gideceğini söyledi. Milli eldiven, "Yakın zamanda kamp için toplanacağız. Sakatlığımı atlattım ve çok çalışıp yeni sezona tam hazır şekilde gireceğim" ifadesini kullandı.
İKİNCİ KAMPTA MAÇ PLANI
Sezon öncesi kamp programı netlik kazandı. Bordo-mavili takım 1-24 Temmuz arasında Slovenya'da kamp yapacak. İki aşamalı gerçekleşecek olan kampın ilk bölümünde kondisyon ağırlıklı çalışmalar; ikinci aşamasında ise hazırlık maçı programı uygulanacak.
- 17.6.2018
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Beşiktaş'ta Negredo iddialı!
Toplam 2
Yorum
karakartalll yıllık maliyetinde indirime gidecekse 2. forvet olarak kalsın belki arkasında iyi bir 10 numarayla bir şeyler yapabilir takımada alıştı.
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Kocaman hayal kırıklığı
Toplam 14
Yorum
hakan çok basit biriydide o yüzden basite aldırdı. bakıyorum gecen yıl küfrederek gitmesini isteyenler bu yıl hernedense duygusal davranmaya basly
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Henüz resmi temas yok!
Toplam 1
Yorum
karado aykut hoca ile devam fb şampiyon.
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