Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

Kulüpte, bayramlaşma töreni yarın saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ağaoğlu, "Bu bayram, taraftarlarımıza özel bir çağrım olacak. Gelin bu bayram, bayramlık formalarımız olsun. Bayramlaşmaya formalarımızla gidelim" ifadesini kullandı.