Ağaoğlu'ndan bayram mesajı – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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    15 Haziran 2018, Cuma
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    Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

    Ağaoğlu'ndan bayram mesajı

    Kulüpte, bayramlaşma töreni yarın saat 15.00'te 'nde gerçekleştirilecek.

    Kulüpte, bayramlaşma töreni yarın saat 15.00'te 'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ağaoğlu, "Bu bayram, taraftarlarımıza özel bir çağrım olacak. Gelin bu bayram, bayramlık formalarımız olsun. Bayramlaşmaya formalarımızla gidelim" ifadesini kullandı.

    1. 15.6.2018
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