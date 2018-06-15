Ağaoğlu'ndan bayram mesajı
Kulüpte, bayramlaşma töreni yarın saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
Kulüpte, bayramlaşma töreni yarın saat 15.00'te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ramazan Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Ağaoğlu, "Bu bayram, taraftarlarımıza özel bir çağrım olacak. Gelin bu bayram, bayramlık formalarımız olsun. Bayramlaşmaya formalarımızla gidelim" ifadesini kullandı.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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