Avni Aker Millet Bahçesi olacak – Fotomaç – 14 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Avni Aker Millet Bahçesi olacak

    Avni Aker Millet Bahçesi olacak

    Erdoğan, Trabzon'da açıkladı

    , 'un eski stadı 'in yerine Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Trabzon mitinginde halka hitap eden Erdoğan, "Trabzon demek, biraz da futbol demek, Trabzonspor demek. Trabzon'a 41 bin seyirci kapasiteli Stadı'nı kazandırdık" dedi.

    İÇİNE MÜZE YAPILACAK
    "İnşallah bu stat Trabzon'un gelecekteki şampiyonluk maçlarının oynandığı stat olacak" diyen Erdoğan, "Hüseyin Avni Aker ne olacak? Tabii ki Millet Bahçesi olacak. Şimdi bir ham hazırlık yaptık. Üzerinde çalışıyoruz. İçerde müzeler de var. Millet kıraathanesi de var" ifadelerini kullandı.

    EREN'İN ANNESİNE EV
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Maçka ilçesindeki terör saldırısında 15 yaşında şehit düşen Trabzonsporlu Eren Bülbül'ün ailesi için yaptırılan evin anahtarını annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti.
    1. 14.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avni Aker Millet Bahçesi olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN