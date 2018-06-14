Avni Aker Millet Bahçesi olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da açıkladı
İÇİNE MÜZE YAPILACAK
"İnşallah bu stat Trabzon'un gelecekteki şampiyonluk maçlarının oynandığı stat olacak" diyen Erdoğan, "Hüseyin Avni Aker ne olacak? Tabii ki Millet Bahçesi olacak. Şimdi bir ham hazırlık yaptık. Üzerinde çalışıyoruz. İçerde müzeler de var. Millet kıraathanesi de var" ifadelerini kullandı.
EREN'İN ANNESİNE EV
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Maçka ilçesindeki terör saldırısında 15 yaşında şehit düşen Trabzonsporlu Eren Bülbül'ün ailesi için yaptırılan evin anahtarını annesi Ayşe Bülbül'e teslim etti.
- 14.6.2018
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
Aslan Kim gitmek istemez Barcanin alt yapisina?Kendimizi kandirmayalim!
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 2
Yorum
west sayın başkan senin altyapında torpil dönüyor...Parayı yediren profosyonel oluyor...Hiç alt yapıyı denetlemiyorsunuzki...
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Kombineden 30 milyon TL
Toplam 2
Yorum
west gecen senede 45 milyon dediler..iki senede 80 milyona yaklaştı..Ama borçlarda azalma yok...Birileri klübü fena sövüşlüyor
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