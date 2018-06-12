Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor

beIN SPORTS'un haberine göre Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bugün öğleden sonra Celta yönetimiyle Vigo'da masaya oturup, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kontrat süresi konusundaki ufak tefek detaylar dışında büyük oranda anlaşma sağlandı. İspanyol ekibinin yönetimi sözleşmenin süresini 5 yıl isterken, Okay'ın menajeri Batur Altıparmak kontratın 4 yıl olarak hayata geçirilmesini istedi.

Celta Vigo yönetimi, Okay'ın opsiyonu 20 Haziran'da sona erecek olan 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Trabzonspor'a yatırdıktan sonra milli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirip, resmi imzayı attıracak.