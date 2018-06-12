Okay Yokuşlu, Celta Vigo, Trabzonspor, transfer
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'un yıldızı yönetimiyle görüşüyor

    Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor

    Serbest kalma bedeli 6.5 milyon Euro olan , İspanya'da yönetimiyle görüşmelere başladı.

    beIN SPORTS'un haberine göre Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bugün öğleden sonra Celta yönetimiyle Vigo'da masaya oturup, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kontrat süresi konusundaki ufak tefek detaylar dışında büyük oranda anlaşma sağlandı. İspanyol ekibinin yönetimi sözleşmenin süresini 5 yıl isterken, Okay'ın menajeri Batur Altıparmak kontratın 4 yıl olarak hayata geçirilmesini istedi.

    yönetimi, Okay'ın opsiyonu 20 Haziran'da sona erecek olan 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini 'a yatırdıktan sonra milli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirip, resmi imzayı attıracak.

    1. 12.6.2018 16:54
    2. Güncelleme: 12.6.2018 17:25
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