Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor
Serbest kalma bedeli 6.5 milyon Euro olan Okay Yokuşlu, İspanya'da Celta Vİgo yönetimiyle görüşmelere başladı.
beIN SPORTS'un haberine göre Milli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak bugün öğleden sonra Celta yönetimiyle Vigo'da masaya oturup, bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede kontrat süresi konusundaki ufak tefek detaylar dışında büyük oranda anlaşma sağlandı. İspanyol ekibinin yönetimi sözleşmenin süresini 5 yıl isterken, Okay'ın menajeri Batur Altıparmak kontratın 4 yıl olarak hayata geçirilmesini istedi.
Celta Vigo yönetimi, Okay'ın opsiyonu 20 Haziran'da sona erecek olan 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini Trabzonspor'a yatırdıktan sonra milli futbolcuyu sağlık kontrolünden geçirip, resmi imzayı attıracak.
- 12.6.2018 16:54
- Güncelleme: 12.6.2018 17:25
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Sivasspor’da Aydın hamlesi
Toplam 1
Yorum
şems Aydın daha öncede sivasspor da idi, bir faydasını görmedik. aynı batuhan gibi. Bizi yarıyolda bırakır.
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Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor
Toplam 1
Yorum
kadir yazık oldu seneye çokdaha fazlasına giderdi
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Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'ya transfer izni
Toplam 1
Yorum
azizin emekleri aziz emek verdi koc bu emekleri bozuk para gibi harcıyor . taraftarın hayalleri kursaklarında kalacak isik yok
Trabzonspor'un yıldızı Okay Yokuşlu Celta Vigo yönetimiyle görüşüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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