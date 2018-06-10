Castillo’yu istiyorlar – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    Castillo’yu istiyorlar

    Castillo’yu istiyorlar

    Geçtiğimiz sezon isteneni veremeyen için ekibi Lugano'nun oldukça istekli olduğu öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon isteneni veremeyen için ekibi Lugano'nun oldukça istekli olduğu öğrenildi. Lugano yetkililerinin Castillo'yu kiralamak istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için İsviçre kulübünün 'un kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

    1. 10.6.2018
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