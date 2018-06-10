Castillo’yu istiyorlar
Geçtiğimiz sezon isteneni veremeyen Fabian Castillo için İsviçre Süper Lig ekibi Lugano'nun oldukça istekli olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon isteneni veremeyen Fabian Castillo için İsviçre Süper Lig ekibi Lugano'nun oldukça istekli olduğu öğrenildi. Lugano yetkililerinin Castillo'yu kiralamak istediği belirtiliyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için İsviçre kulübünün Trabzonspor'un kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
- 10.6.2018
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında forma savaşı!
Toplam 1
Yorum
F.B. DEGISMEZ KOC AZIZ YILDIRIMIN GENC NUSBETTESI , VE TALEBESI, BIRAZ KIBARCASI, SINSI SINSI ISINE DEVAM EDICEK DIGER KULUPLERI COKERTME ONCELIGIYLE.
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Çalımbay sesleri
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sami turk teknik adamlar ne bulunmaz degermis be, bir takimdan bir takima, hic bos kalmiyorlar, basari da sifir, yilda 2 takim calistiriyorlar
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Volkan ile 1 yıl daha
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sami artik bu adam garaja cekilmeli, fener bu yaslilarla bir yere varamaz arkadas. taze kan sart.
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