Trabzonspor'da transfer hovardalığı yok
Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, transferi kısıtlı imkanlar içerisinde şekillendirmeye çalışacaklarını belirtti.
SADECE ÖNERi GELDi
Abdülkadir Ömür konusunda kulübe gelmiş herhangi bir resmi yazı olmadığını belirten Hacısalihoğlu, "Ancak menajerler 'Bir kulüp şu rakamla teklif yapmayı düşünüyor. Kabul eder misiniz?' şeklinde gerek İngiltere'den gerek İtalya'daki takımlarla ilgili öneriler önümüze koydu ama resmen gelmiş bir yazı yok. 'Şu anda satmayı düşünmüyoruz' dememize karşın rakamı artırarak geliyorlar" dedi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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