Trabzonspor'da transfer hovardalığı yok – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    'da hovardalığı yok

    Trabzonspor'da transfer hovardalığı yok

    , transferi kısıtlı imkanlar içerisinde şekillendirmeye çalışacaklarını belirtti.

    , transferi kısıtlı imkanlar içerisinde şekillendirmeye çalışacaklarını belirtti. Hacısalihoğlu, "Napolyon'a 'Niye savaşı kaybettin?' diye sormuşlar, o da 'Barutumuz yoktu' demiş. Daha gerisini anlatmaya gerek yok. 'u yöneten kimsenin insanları kandırmaya, hayal satmaya hakkı yok. Bonservisi olmayan oyunculara öncelik vereceğiz. Kulübe sağlayacağı katkı tartışılmayacak isimlerde ise fedakarlık yapacağız. 5 milyon euro verip hovardalık yapamayız" diye konuştu.

    SADECE ÖNERi GELDi
    Abdülkadir Ömür konusunda kulübe gelmiş herhangi bir resmi yazı olmadığını belirten Hacısalihoğlu, "Ancak menajerler 'Bir kulüp şu rakamla teklif yapmayı düşünüyor. Kabul eder misiniz?' şeklinde gerek 'den gerek 'daki takımlarla ilgili öneriler önümüze koydu ama resmen gelmiş bir yazı yok. 'Şu anda satmayı düşünmüyoruz' dememize karşın rakamı artırarak geliyorlar" dedi.
    1. 8.6.2018
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