Trabzonspor'a Bero müjdesi! – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    'a müjdesi!

    Trabzonspor'a Bero müjdesi!

    Fırtına'ya piyangosu vurdu…

    Fırtına'ya piyangosu vurdu… Gözden çıkarılan 22 yaşındaki Slovak orta saha için, önümüzdeki sezon 'yı UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek FC Utrecht'ten teklif geldi. Genç futbolcu için ülkesinden de bir kulüp devreye girerken, kısa sürede transfer netleşebilir.

    AYRILMAK İSTİYORUM
    2 sezonda ile 44 maça çıkıp 3 gol atan ve 7 de asist yapan Bero, istediğini açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu, "Farklı hayaller kurmuştum. İlk başlarda her şey iyiydi ama sonradan değişti. Daha gencim ve geleceğim için Avrupa'da dönmeliyim" dedi.

    1. 8.6.2018
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