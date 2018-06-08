Trabzonspor'a Bero müjdesi!
Fırtına'ya Bero piyangosu vurdu…
Fırtına'ya Bero piyangosu vurdu… Gözden çıkarılan 22 yaşındaki Slovak orta saha için, önümüzdeki sezon Hollanda'yı UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek FC Utrecht'ten teklif geldi. Genç futbolcu için ülkesinden de bir kulüp devreye girerken, kısa sürede transfer netleşebilir.
AYRILMAK İSTİYORUM
2 sezonda Trabzonspor ile 44 maça çıkıp 3 gol atan ve 7 de asist yapan Bero, ayrılmak istediğini açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu, "Farklı hayaller kurmuştum. İlk başlarda her şey iyiydi ama sonradan değişti. Daha gencim ve geleceğim için Avrupa'da dönmeliyim" dedi.
- 8.6.2018
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Erce Kardeşler Standard Liege yolcusu
Toplam 1
Yorum
karakartal beşiktaş tolga yerine harun tekini alacağına bu çocuğu alsın diyeceğim ama gerçi bizde utku var. yurtdışına gitmesi daha mantıklı olur.
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Tolgay’ın son talibi Stuttgart
Toplam 5
Yorum
bjk advers Tolgay ile ilgilide bir beklentim kalmadı bence satılabilir üzülmem ! Topu ayağına çok dolaştırıyor kaptırınca yalandan düşüyor dürüst değil
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Damien Comolli Aykut Kocaman'la görüştü
Toplam 18
Yorum
salih aykut yine bize vakit kaybettiriyor bir an önce kurtulmak lazım
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