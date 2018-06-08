Trabzonspor'a Bero müjdesi!

Fırtına'ya Bero piyangosu vurdu… Gözden çıkarılan 22 yaşındaki Slovak orta saha için, önümüzdeki sezon Hollanda'yı UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek FC Utrecht'ten teklif geldi. Genç futbolcu için ülkesinden de bir kulüp devreye girerken, kısa sürede transfer netleşebilir.



AYRILMAK İSTİYORUM

2 sezonda Trabzonspor ile 44 maça çıkıp 3 gol atan ve 7 de asist yapan Bero, ayrılmak istediğini açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu, "Farklı hayaller kurmuştum. İlk başlarda her şey iyiydi ama sonradan değişti. Daha gencim ve geleceğim için Avrupa'da dönmeliyim" dedi.