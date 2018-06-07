Yeni sezon formalarının tanıtım tarihi belli oldu – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    08 Haziran 2018, Cuma
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    Yeni sezon formalarının tanıtım tarihi belli oldu

    Yeni sezon formalarının tanıtım tarihi belli oldu

    Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarının lansmanın ’da Trabzon’da yapılacağını açıkladı.

    Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Macron arasında forma teknik sponsorluğuyla ilgili 3 yıllık anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmaya göre Macron, profesyonel takımımızın ihtiyacı olan tüm ürün ve malzemelerin tedarikini sağlayacak, bu ürünler aynı zamanda TS Club mağazalarında da satışa sunulacaktır. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Salı günü saat 14.00'de anlaşmaya yönelik imza töreni ile formalarımızın lansmanı gerçekleştirilecektir. Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve Macron SpA Ceo'su Gianluca Pavanello'nun da katılacağı törende çubuklu ve mavi formalarımız tanıtılacaktır. Siyah formamızın üretim süreci devam ettiğinden bu formamız önümüzdeki ayın ilk haftasında yeni bir tanıtımla taraftarımızla buluşacaktır" ifadelerine yer verildi.

    1. 7.6.2018 14:16
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