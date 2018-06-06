Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması

Trabzonspor'da Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bazı acıların ilacı zamandır. Trabzonspor'a elimizi uzatacağız. Bu ortam sağlıklı değil" sözlerine cevap verdi.

Hacısalioğlu; "Aramızda bir mesele var. Sayın Ali Koç'un Trabzonspor ile ilgili ve spordaki dostluk, barış söylemlerini olumlu buluyorum. Bu davranışlarında ısrarcı ve kararlı ise biz bunu cevapsız bırakmayacağız.Uzanan dostluk elini sıkarız. Trabzon 2011'deki hak arayışını sürdürürken, bir yandan da sporda olması gereken beraberliği de sürdürmek gerekir. Bu mutlaka sağlanmalı. Bunlar devam ettiği sürece küslük olmaz. Ancak asla davamızdan vazgeçmeden bunları yapacağız." dedi.