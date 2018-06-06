Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Trabzonspor'da Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi
Trabzonspor'da Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Bazı acıların ilacı zamandır. Trabzonspor'a elimizi uzatacağız. Bu ortam sağlıklı değil" sözlerine cevap verdi.
Hacısalioğlu; "Aramızda bir mesele var. Sayın Ali Koç'un Trabzonspor ile ilgili ve spordaki dostluk, barış söylemlerini olumlu buluyorum. Bu davranışlarında ısrarcı ve kararlı ise biz bunu cevapsız bırakmayacağız.Uzanan dostluk elini sıkarız. Trabzon 2011'deki hak arayışını sürdürürken, bir yandan da sporda olması gereken beraberliği de sürdürmek gerekir. Bu mutlaka sağlanmalı. Bunlar devam ettiği sürece küslük olmaz. Ancak asla davamızdan vazgeçmeden bunları yapacağız." dedi.
- 6.6.2018 11:16
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Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 6
Yorum
TCelcius Öyle boş lafla olmuyor bu işler vereceksin kupayı tsye şampiyon tsdir diyeceksin bunlar iyi alıştı her haltı yiyip sümen alı etmeye
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G.Saray ilk transferini yaptı: Muğdat Çelik
Toplam 1
Yorum
veysel bu kımıl zararlısını getiren taraftarı karşısına alır arda ve çetesinden tek adam istemiyoruz Galatasaraya yallah akbil spora
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UEFA ile 4 yıllık anlaşma
Toplam 5
Yorum
Belhanda ve Gomis'i 20m avro'ya satar, maaş yükünü gerçekten yıldız olan az ama öz transfere harcarız. Doğru altyapı ve scout çalışmasıyla başarırız.
Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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