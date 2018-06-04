Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması: "Yurt dışında..."
Okay Yokuşlu, kulübün dergisinde yer alan röportajında hedefleri, geleceği ve takımın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avrupa kupalarına katılma hedefini son haftalarda kaçırdıklarını ifade eden Okay, "Takımın kalitesi ve takımdaşlık bence çok iyi ama bu sezon gerek ilk gerekse de ikinci yarıda kazanmamız gereken çok kolay maçları kaybettik. Son dakikalarda talihsiz goller yedik. Bunları yaşayınca da zirveden uzak kaldık. Bu sezonun özeti olarak kritik anlarda yaptığımız hatalar sonucu kaybettiğimiz maçları gösterebilirim." şeklinde görüş belirtti.
- 4.6.2018 11:45
-
Garry Rodrigues Galatasaray yönetiminden zam istedi
Toplam 1
Yorum
İsimsiz Trezeguet Aslan oluyor, haberinizde serbest kalma tarihi olarak 31 haziran yazıyor. Biraz dikkat lütfen.
-
Bowman2
Toplam 9
Yorum
ÇILGINJOJQ MRB ARKADAŞLAR
-
İşte Ali Koç'un zafer konuşması: Aziz Yıldırım olmasa ben olmazdım
Toplam 8
Yorum
sportmen Bu konuşmanın sonu gelmeli Aziz başkan en güzel şekilde onurlandırılarak Onursal başkanlık onurlu bir şekilde onun olmalı.
Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması: "Yurt dışında..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.