Okay Yokuşlu'dan transfer açıklaması: "Yurt dışında..." – Fotomaç – 04 Haziran 2018
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    05 Haziran 2018, Salı
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    'dan açıklaması: "Yurt dışında..."

    <a href="/index/okay-yokuslu?id=243e8268-47b2-4f79-8dfa-f8ec466f4aad" class="" rel="tag">Okay Yokuşlu</a>'dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> açıklaması: "Yurt dışında..."

    Okay Yokuşlu, kulübün dergisinde yer alan röportajında hedefleri, geleceği ve takımın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avrupa kupalarına katılma hedefini son haftalarda kaçırdıklarını ifade eden Okay, "Takımın kalitesi ve takımdaşlık bence çok iyi ama bu sezon gerek ilk gerekse de ikinci yarıda kazanmamız gereken çok kolay maçları kaybettik. Son dakikalarda talihsiz goller yedik. Bunları yaşayınca da zirveden uzak kaldık. Bu sezonun özeti olarak kritik anlarda yaptığımız hatalar sonucu kaybettiğimiz maçları gösterebilirim." şeklinde görüş belirtti.

    1. 4.6.2018 11:45
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