Trabzonspor, Ünal Karaman’a aylık 150 bin TL ödeyecek
Teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzalayan Trabzonspor Kulübü, anlaşmanın 1 yıllığına aylık 150 bin TL garanti ücret ile olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1 (Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezonu için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.
- 1.6.2018 19:23
- Güncelleme: 2.6.2018 07:19
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Galatasaray'a 45 milyon Euro kısıtlaması
Toplam 1
Yorum
z345 İçerden olmazsa dışarıdan takozlamalar başlar.
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Yedi bela İnter
Toplam 2
Yorum
metinn denayer 2 nagatomo yarim sezon kiralanmislar ve adamlari su kadara aliriz diye bi madde koyduramiyanlarin transefer etme niyetidecok gulunc
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Galatasaray'dan Emre Mor'a yakın markaj
Toplam 5
Yorum
metinn elimzide rodriguez var diger tarafa da alinacak adamlar belli 14 mEuro verecek degiliz gecelimmmmmm
Trabzonspor, Ünal Karaman’a aylık 150 bin TL ödeyecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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