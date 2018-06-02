Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ünal Karaman ile 1 (Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın Ünal Karaman'a 2018/19 futbol sezonu için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.