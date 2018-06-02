Trabzonspor, Ünal Karaman’a aylık 150 bin TL ödeyecek – Fotomaç – 02 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    , ’a aylık 150 bin TL ödeyecek

    <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>, <a href="/index/unal-karaman?id=c7c1307a-891e-457c-b7d0-67bc2e8e6e48" class="" rel="tag">Ünal Karaman</a>’a aylık 150 bin TL ödeyecek

    Teknik direktör ile sözleşme imzalayan Kulübü, anlaşmanın 1 yıllığına aylık 150 bin TL garanti ücret ile olduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

    Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen yazıda, "Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın ile 1 (Bir) yıl süreli anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Sayın 'a 2018/19 futbol sezonu için aylık 150 bin TL garanti ücret ödenecektir" ifadelerine yer verildi.

    1. 1.6.2018 19:23
    2. Güncelleme: 2.6.2018 07:19
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