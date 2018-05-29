Trabzonspor'da kritik gün!
Genel koordinatör Sümer, “Yeni teknik direktörümüz yarın (bugün) belli olabilir” dedi. Başkan Ağaoğlu saat 11.00’de yeni hocayı duyuracak.
Trabzonspor Genel Koordinatör Özkan Sümer, 2017-18 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüplerinin yeni teknik direktör arayışlarına ilişkin bugün bir takım gelişmelerin olabileceğini ve teknik direktörlerinin belli olabileceğini söyledi. Bir süredir teknik direktör konusunda arayışlarını sürdüren bordo-mavililer, bugün bu konuyu çözüme kavuşturup yeni sezon planlamasını harekete geçirmeyi hedefliyor. Sümer, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada bugün teknik direktör konusunu netleştirmeyi planladıklarını belirterek, "Bu doğrultuda karar vermek kolay değil. Gelişmelerin sonlanacağını, temasların biraz daha netleşeceğini zannediyorum. Yeni teknik direktörümüz yarın (bugün) belli olabilir" diye konuştu.
1 SENELİK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ
Kulüp için doğru karar vermek zorunda olduklarını söyleyen Sümer, "Teknik direktör için isimler konusunda arzu istek olabilir ama Trabzonspor'un yaşadığı büyük problemler, arzularına kapıldığı içindir. Şimdi Trabzonspor doğru, akıllı, kendi kimliğine uygun kararı verecek ve o kararı iyi bir şekilde uygulayacak" ifadelerini kullandı. Sümer, yeni teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme planladıklarını kaydederek, "Yeni teknik direktörümüzün sözleşmesinin 1 yılı geçmemesi yönünde bir eğilimimiz var. Zaten karşılıklı bir memnuniyet varsa devam edersiniz. Uzun vadeli sözleşmelere sadece tazminat ödüyoruz" dedi.
OYUNCULARI SOKAĞA ATACAK DEĞİLİZ
Mevcut kadrolarındaki bazı oyuncular için tekliflerin olduğunu ancak bunların rakama dönüşmediğini ifade eden Sümer, bu konuda ise şunları söyledi: Kadronun maliyeti düşürülecek. Buradan da bir gelir beklentimiz var ancak bunun bir alıcı bulması gerekiyor. Oyuncularımızı sokağa atacak değiliz. Futbolcu almak isteyen bir bedel tespiti yapıp öyle gelsin. Profesyonel futbolun bir tarafı ticari. Şu ana kadar oyuncularımız için bazı teklifler oluyor ama rakama dönüşmüyor. Rakama dönüşmeyince de bir cevap ortaya çıkmıyor.
TUNA MI, KAFKAS MI?
Başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 11.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyerek takımda teknik direktörlük görevine kimi getirdiklerini açıklayacak. Yönetimin birçok hoca arasından Tolunay Kafkas ve Tamer Tuna isimleri arasında kaldığı ve son kararın yönetim kurulu toplantısında verileceği öğrenildi. Bordo-mavili takımda Kafkas ve Tuna dışında Mustafa Reşit Akçay da gündemdeki yerini koruyor.
1 SENELİK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ
Kulüp için doğru karar vermek zorunda olduklarını söyleyen Sümer, "Teknik direktör için isimler konusunda arzu istek olabilir ama Trabzonspor'un yaşadığı büyük problemler, arzularına kapıldığı içindir. Şimdi Trabzonspor doğru, akıllı, kendi kimliğine uygun kararı verecek ve o kararı iyi bir şekilde uygulayacak" ifadelerini kullandı. Sümer, yeni teknik direktör ile 1 yıllık sözleşme planladıklarını kaydederek, "Yeni teknik direktörümüzün sözleşmesinin 1 yılı geçmemesi yönünde bir eğilimimiz var. Zaten karşılıklı bir memnuniyet varsa devam edersiniz. Uzun vadeli sözleşmelere sadece tazminat ödüyoruz" dedi.
OYUNCULARI SOKAĞA ATACAK DEĞİLİZ
Mevcut kadrolarındaki bazı oyuncular için tekliflerin olduğunu ancak bunların rakama dönüşmediğini ifade eden Sümer, bu konuda ise şunları söyledi: Kadronun maliyeti düşürülecek. Buradan da bir gelir beklentimiz var ancak bunun bir alıcı bulması gerekiyor. Oyuncularımızı sokağa atacak değiliz. Futbolcu almak isteyen bir bedel tespiti yapıp öyle gelsin. Profesyonel futbolun bir tarafı ticari. Şu ana kadar oyuncularımız için bazı teklifler oluyor ama rakama dönüşmüyor. Rakama dönüşmeyince de bir cevap ortaya çıkmıyor.
TUNA MI, KAFKAS MI?
Başkan Ahmet Ağaoğlu, bugün saat 11.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenleyerek takımda teknik direktörlük görevine kimi getirdiklerini açıklayacak. Yönetimin birçok hoca arasından Tolunay Kafkas ve Tamer Tuna isimleri arasında kaldığı ve son kararın yönetim kurulu toplantısında verileceği öğrenildi. Bordo-mavili takımda Kafkas ve Tuna dışında Mustafa Reşit Akçay da gündemdeki yerini koruyor.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Trabzonspor'da kritik gün! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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