Trabzonspor'a Arjantinli stoper – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    'a stoper

    Trabzonspor'a Arjantinli stoper

    kadrosunu yeniden şekillendirirken işin ekonomik boyutu ön plana çıkıyor.

    kadrosunu yeniden şekillendirirken işin ekonomik boyutu ön plana çıkıyor. Bordo-mavililer takıma 'direkt fayda' sağlayacak ancak uygun bedelli oyuncuların peşinden koşuyor. İspanyol basınına göre bu isimlerden biri de . 2. Ligi'nde Cadiz forması giyen Marcos Lopez. 27 yaşındaki stoperin bonservis bedeli 500 bin euro. 1.87'lik savunma oyuncusunun Trabzonspor'a yıllık maliyetinin de maksimum 600 bin euro olacağı öğrenildi.

    1. 28.5.2018
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