Trabzonspor'a Arjantinli stoper

Trabzonspor kadrosunu yeniden şekillendirirken işin ekonomik boyutu ön plana çıkıyor. Bordo-mavililer takıma 'direkt fayda' sağlayacak ancak uygun bedelli oyuncuların peşinden koşuyor. İspanyol basınına göre bu isimlerden biri de Marcos Lopez. İspanya 2. Ligi'nde Cadiz forması giyen Marcos Lopez. 27 yaşındaki stoperin bonservis bedeli 500 bin euro. 1.87'lik Arjantinli savunma oyuncusunun Trabzonspor'a yıllık maliyetinin de maksimum 600 bin euro olacağı öğrenildi.