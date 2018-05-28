Trabzonspor'a Arjantinli stoper
Trabzonspor kadrosunu yeniden şekillendirirken işin ekonomik boyutu ön plana çıkıyor.
Trabzonspor kadrosunu yeniden şekillendirirken işin ekonomik boyutu ön plana çıkıyor. Bordo-mavililer takıma 'direkt fayda' sağlayacak ancak uygun bedelli oyuncuların peşinden koşuyor. İspanyol basınına göre bu isimlerden biri de Marcos Lopez. İspanya 2. Ligi'nde Cadiz forması giyen Marcos Lopez. 27 yaşındaki stoperin bonservis bedeli 500 bin euro. 1.87'lik Arjantinli savunma oyuncusunun Trabzonspor'a yıllık maliyetinin de maksimum 600 bin euro olacağı öğrenildi.
- 28.5.2018
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yildiz fenere gelen butun yildizlar sondu topuz potuk ekici tufan koybasi daha kimler kimler nerdeler simdi
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Toplam 2
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TR AYKUT KOCAMANA RONALDO YU KADROYA ALSAN YEDEK OYNATIR
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wolverine82 love,negredo,m.pektemek,lens,ne olursunuz şunları satın ve aldıklara para yukunden kurtulalım aboubakar , dany welbeck aldık mı yeter forve
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