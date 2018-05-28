Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek – Fotomaç – 28 Mayıs 2018
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    29 Mayıs 2018, Salı
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    basın toplantısı düzenleyecek

    Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek

    'de sezonun bitiminin ardından ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarında bulunan Trabzonspor'da, kulüp başkanı 'nun yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

    Bordo-mavili kulübün başkanı , Medical Park Stadı'nda gerçekleştireceği toplantıda, teknik direktör ve transfer çalışmaları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

    Basın toplantısının 11.00'de başlayacağı belirtildi.

    1. 28.5.2018 14:15
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