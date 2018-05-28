Ahmet Ağaoğlu basın toplantısı düzenleyecek
Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitiminin ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarında bulunan Trabzonspor'da, kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yarın basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medical Park Stadı'nda gerçekleştireceği toplantıda, teknik direktör ve transfer çalışmaları hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
Basın toplantısının 11.00'de başlayacağı belirtildi.
- 28.5.2018 14:15
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