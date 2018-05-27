Bu sezon 5 kez direğe takıldı – Fotomaç – 27 Mayıs 2018
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    27 Mayıs 2018, Pazar
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    Bu sezon 5 kez direğe takıldı

    Bu sezon 5 kez direğe takıldı
    FIRTINA 'nın genç futbolcusu geçtiğimiz sezon son derece başarılı bir performans sergilerken, bir konuda ise çok şanssızdı. 21 yaşındaki 10 numaranın tam 5 şutu direkten döndü. Toplam 10 gol atan yıldız futbolcu, attığı şutlar en fazla direkten dönen futbolcu oldu.
    1. 27.5.2018
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