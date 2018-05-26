Özkan Sümer: "Tamer Tuna bize ılımlı yaklaştı"

Bir dönem Şenol Güneş ile birlikte Beşiktaş'ta görev alan ve ardından Göztepe ile anlaşan Tamer Tuna, teknik direktörlük koltuğu boş olan Trabzonspor ile resmi bir görüşme greçekleştirdi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, medyada yer alan Trabzonspor'un yeni teknik direktörü haberleri için, "Tamer Tuna ile net bir anlaşmaya varmadık. Biz kulüp içinden, takımda görev almış, şehri ve takımı bilen bir teknik direktörle çalışmak istiyoruz. Tamer Tuna da bu kriterlere uymakta ancak net bir anlaşma söz konusu değil. Başkan Ağaoğlu'nun Salı günü yapacağı basın toplantısında Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli olabilir" açıklamasını yaptı.



"TAMER TUNA BİZE ILIMLI YAKLAŞTI"

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer ise teknik direktör açıklamasının sürekli ertelenmesini yeni gelişmelere bağladı. Özkan Sümer, yeni teknik direktör konusunda, "Tamer Tuna ile görüştük. Bize ılımlı yaklaştı. Ancak ortada bitmiş ve net bir durum yok. Pazartesi günü yönetim kurulu ile konuyu netleştirilerek Salı günü Ahmet Ağaoğlu'nun yapacağı basın toplantısında bu ismi açıklayabiliriz" dedi.