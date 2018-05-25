Uzatmaların golcüsü Trabzonspor
Bu sezon 906 golün atıldığı Süper Lig'de bunlardan 83'ü uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise Trabzonspor buldu.
Uzatma bölümlerinde 8 gol kaydeden bordo-mavili ekibi 7'şer golle Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, altışar golle Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 5'er golle Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, dörder golle Atiker Konyaspor, Galatasaray, Kayserispor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, 3'er golle Evkur Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği, ikişer golle Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor takip etti.
EN GOLCÜ ADİS JAHOVİC
Sezona Göztepe'de başladıktan sonra Atiker Konyaspor'da tamamlayan Adis Jahovic, uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu.
Jahovic, uzatma dakikalarında Göztepe formasıyla 3, Atiker Konyaspor'da ise 1 gole imza attı.
Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan Trezequet uzatma bölümünde 3'er gol atarken, Aziz Eraltay ile Delarge Dzon (Bursaspor), Welinton ile Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Negredo (Beşiktaş), Diagne Mbaye (Kasımpaşa), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Janssen ile Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) ise 2'şer gol üretti.
Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımı adına uzatma bölümünde gol bulurken, Evkur Yeni Malatyaspor maçında ise yine uzatma bölümünde kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.
GOLLERİN DAĞILIMI
Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 403, ikinci yarılarında ise 503 gol atıldı.
ATILAN GOLLERİN DAKİKA ARALIĞI DAĞILIMI ŞÖYLE:
|Süre
|Gol
|1-15
|113
|16-30
|124
|31-45
|147
|+45
|19
|46-60
|136
|61-75
|137
|76-90
|166
|+90
|64
|TOPLAM
|906
- 25.5.2018 12:17
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Fenerbahçe'de Martin Skrtel bilmecesi
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Parayı veren ve isteyenii varsa olur.
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Aykut Kocaman gözdesi Amin Younes'un peşinde
Toplam 7
Yorum
TARAFTAR Güle güle Aykut hoca , ,Şampiyonluk gelmezse başarı yoktur.
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Garry Rodrigues için sıraya girdiler
Toplam 3
Yorum
Belhanda, Gomis, Fernando 10'ar milyon avro verseler satarım. Bir tek Rodrigues hariç. Takımdaki genç ve potansiyele sahip nadir oyunculardan. ŞL görmesi gerek.
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