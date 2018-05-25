Uzatmaların golcüsü Trabzonspor – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Uzatmaların golcüsü

    Uzatmaların golcüsü Trabzonspor

    Bu sezon 906 golün atıldığı 'de bunlardan 83'ü uzatma bölümlerinde kaydedildi. Karşılaşmaların normal sürelerine ilave edilen anlarda en fazla golü ise buldu.

    Uzatma bölümlerinde 8 gol kaydeden bordo-mavili ekibi 7'şer golle Bursaspor ile Demir Grup Sivasspor, altışar golle Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 5'er golle Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Göztepe, dörder golle , Galatasaray, Kayserispor, , Osmanlıspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, 3'er golle Evkur ile Gençlerbirliği, ikişer golle Antalyaspor ile Kardemir Karabükspor takip etti.

    EN GOLCÜ ADİS JAHOVİC
    Sezona Göztepe'de başladıktan sonra Atiker Konyaspor'da tamamlayan , uzatma bölümünde en fazla gol bulan futbolcu oldu.

    Jahovic, uzatma dakikalarında Göztepe formasıyla 3, Atiker Konyaspor'da ise 1 gole imza attı.

    Trabzonspor'dan Burak Yılmaz, Kasımpaşa'dan Trezequet uzatma bölümünde 3'er gol atarken, Aziz Eraltay ile Delarge Dzon (Bursaspor), Welinton ile Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor), Negredo (Beşiktaş), Diagne Mbaye (Kasımpaşa), Thievy Bifouma (Demir Grup Sivasspor), Janssen ile Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) ise 2'şer gol üretti.

    Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında takımı adına uzatma bölümünde gol bulurken, Evkur Yeni Malatyaspor maçında ise yine uzatma bölümünde kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

    GOLLERİN DAĞILIMI
    Spor Toto Süper Ligi 2017-2018 sezonundaki müsabakaların ilk yarılarında 403, ikinci yarılarında ise 503 gol atıldı.

    ATILAN GOLLERİN DAKİKA ARALIĞI DAĞILIMI ŞÖYLE:

    Süre Gol
    1-15 113
    16-30 124
    31-45 147
    +45 19
    46-60 136
    61-75 137
    76-90 166
    +90 64
    TOPLAM 906
    1. 25.5.2018 12:17
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