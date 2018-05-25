Trabzonspor, Milan ile hazırlık maçı oynayacak – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    , Milan ile hazırlık maçı oynayacak

    Trabzonspor, Milan ile hazırlık maçı oynayacak

    Trazbonspor Kulübü, 'nın sözleşmesinde yer alan madde nedeniyle İtalyan ekibi Milan ile oynamak zorunda olduğu hazırlık maçını 'da yapmayı planlıyor.

    2017-18 sezonu başında 'un İtalyan ekibi Milan'dan ilk etapta kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sonrasında satın alma opsiyonunu kullandığı 'nın sözleşmesinde özel bir madde yer aldığı ve bu maddeye göre de Milan ile hazırlık maçı oynaması gerektiği belirtildi. Bu maçın oynanmaması durumunda ise bordo-mavili kulübün Milan Kulübü'ne 1 milyon Euro ödemek zorunda olduğu kaydedildi. Bu durumu avantaja çevirmek isteyen Trabzonspor yönetimi ise 'da Olimpiyat Stadı'nda bu maçı organize ederek hem oradaki taraftarlarla buluşup onları mutlu etmeyi, hem de bu ödeme için buradan gelir elde etmeyi planlıyor.

    ?HACISALİHOĞLU: "MAÇI İSTANBUL'DA OYNAMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"
    Konuyla ilgili olarak konuşan Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Sosa'nın sözleşmesinde 'de Milan ile bir maç oynanması yönünde madde yer aldığını belirterek, "Bu maç sonrasında Milan kulübüne 1 milyon Euro ödeme yapılacak. Maç oynanmasa bile yine bu ödeme yapılacak. Bu nedenle karşılaşmayı İstanbul'da Olimpiyat Stadı'nda oynayıp hem oradaki taraftarlarla buluşup onları mutlu etmek, hem de sözleşme gereği ortada olan ödemenin tamamını ya da bir kısmını oradan karşılamayı düşünüyoruz" dedi.
    Maç tarihinin ise şu an belirlenmediği, gelecek olan teknik adamın göreve başlamasının ardından bu maçla ilgili planlamanın yapılacağı kaydedildi.

    1. 25.5.2018 11:21
    2. Güncelleme: 25.5.2018 11:22
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