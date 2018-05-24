Kasımpaşalı Diagne, Trabzonspor forması giydi – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    Kasımpaşalı Diagne, forması giydi

    Kasımpaşalı Diagne, <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> forması giydi

    Kasımpaşalı futbolcu formasıyla paylaşım yaptı , sallandı.

    'da performansıyla beğeni toplayan Mbaye Diagne, forması giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Bu gelişme bir anda iddialarını gündeme getirdi.

    'nın devre arasında ettiği Diagne 17 maçta 12 gol atarken 2 de asist yaptı. Daha önce forması da giyen Senegalli futbolcu 26 yaşında ve 1.93 boyunda.

    1. 24.5.2018 11:26
    2. Güncelleme: 24.5.2018 11:28
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