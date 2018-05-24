Kasımpaşalı Diagne, Trabzonspor forması giydi
Kasımpaşalı futbolcu Trabzonspor formasıyla paylaşım yaptı ,sosyal medya sallandı.
Kasımpaşa'da performansıyla beğeni toplayan Mbaye Diagne, Trabzonspor forması giyerek sosyal medyada paylaşım yaptı. Bu gelişme bir anda transfer iddialarını gündeme getirdi.
Kasımpaşa'nın devre arasında transfer ettiği Diagne 17 maçta 12 gol atarken 2 de asist yaptı. Daha önce Juventus forması da giyen Senegalli futbolcu 26 yaşında ve 1.93 boyunda.
- 24.5.2018 11:26
- Güncelleme: 24.5.2018 11:28
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
troya bence ardanın cezası yeni sezon başlayana kadar 1 maça düşer. onu da federasyon ziraat kupasında çektirir. türkiyede futbolu yönetenler heyy
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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Tahkim'den Arda Turan'a müjde
Toplam 3
Yorum
ephe o zmana caner erkin'e verilen ceza çok değil mi? ardanın yaptığı arada sadece 4 maçlık fark mı var yani.
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