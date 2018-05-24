Gizli golcü Rodellega!

Trabzonspor'da bu sezon Burak attığı 23 golle takımının en golcü ismi olurken, dakika başına gol ortalaması ele alındığında bu noktada bordo-mavililerde sezonun en verimlisi olarak Rodallega ön plana çıktı. Kolombiyalı forvet bu sezon lig ve kupada toplam 28 maçta 952 dakika sahada kalırken, bu periyotta 13 gol kaydetti. Rodallega her 73.2 dakikada bir rakip filelere gol göndermeyi başardı.



HER 94.2 DAKİKADA ATTI

25 maçta 2 bin 167 dakika süre alan Burak bu periyotta 23 gol kaydederken, her 94.2 dakikada bir gol attı. 26 maçta bin 351 dakika süre alan N'Doye ise toplamda sezonu 7 golle tamamladı, her 193 dakikada bir gol kaydetti. Aldığı süre ve dakika başına gol ortalaması göz önünde bulundurulduğunda, 13 gollü Rodallega, süre aldığı dönemlerde 23 gollü Burak ve 7 gollü N'Doye'dan daha başarılı oldu.



FORVET HATTI DAĞILIYOR

Karadeniz ekibinin 3 forveti de gidebilir. N'Doye ile yönetim şu ana kadar sözleşme yenilemezken, bu oyuncu ile devam edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca transfer teklifleri alan Burak ile Rodallega'nın ise bordo mavililer ile yollarını ayırmak üzere olduğu belirtildi. Burak'a Türkiye'den birçok takım talip olurken, Rodallega'ya ise İngiltere'den ve Göztepe'den teklifler geldiği kaydedildi. Burak'ın sözleşmesi 2020'de, Rodallega'nın ise 2019 yılında sona erecek.



