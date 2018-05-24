Fırtına'da 'Feda' başlıyor – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Fırtına'da 'Feda' başlıyor

    Fırtına'da 'Feda' başlıyor

    , maliyet revizyonuna gidiyor. Bordo-mavili kulüp, 32 milyon 142 bin euro (181 milyon TL) olan yıllık futbolcu giderini yarı yarıya indirerek 16 milyon (90 milyon TL) seviyesine çekmeyi planlıyor

    yönetimi, takımda bulunan yüksek maliyetli oyuncularıyla görüşecek ve öncesi yol haritasını belirleyecek. Takımda bulunan 14 futbolcu yıllık ücretlerini euro olarak alırken, ücretlerin TL bazında kabul görmesi için alternatifli teklifler iletilecek. ekibi, futbolculardan bir nevi feda etmelerini isteyecek. Tekliflere olumlu yaklaşan isimlerle yeni sözleşmelere imza atılması beklenirken, olumlu karşılık vermeyen oyuncularla ise karşılıklı çıkar yolların ayrılması bekleniyor.

    MALİYET 32 MİLYON 142 BİN EURO
    2017-2018 sezonunda forma giyen futbolcuların yıllık aldıkları garanti ücret, maç başı ve imza paralarının toplamı, 32 milyon 142 bin euro'yu (181 milyon TL) buluyor. Karadeniz ekibi, yeni sezonda bu rakamı yarı yarıya indirmenin hesaplarını yapıyor. Yönetim, yeni yapılacak transferlerle birlikte yıllık maliyeti 16 milyon euro'ya (90 milyon TL) indirmeyi planlıyor.

    5 MİLYON EURO'DAN KURTULDU
    Fırtına sözleşmeleri sona eren , ve N'Doye ile yıllık aldıkları ücretlerden de kurtulmuş oldu. Durica yıllık 1 milyon 300 bin euro (7 milyon TL) kazanıyordu. N'Doye 1 milyon 700 bin euro (9 milyon 500 bin TL), Hubocan 1 milyon 800 bin euro (10 milyon TL), Uğur ise 2 milyon 750 bin TL yıllık kazanan oyunculardı. Bordo-mavili taraftarlara veda eden Durica ve Hubocan dışında, yönetimin N'Doye ve Uğur ile devam edip etmeyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

    EN ÇOK KAZANAN BURAK YILMAZ
    Sezonun tamamlanmasıyla birlikte güncel kadrosunda 10 yabancı bulunduran Trabzonspor'da en çok kazanan isim ise Burak oldu. Bordo-mavililerin sözleşmeleri sona erenler dışında önümüzdeki sezon kadroda olması muhtemel oyuncuların ise gelecek yıl kalmaları halinde Trabzonspor'a 23 milyon 540 bin euro (132 milyon TL) maliyeti olacak. Bu rakamlara, maç başları ücretleri ve primler dahil değil.

    1. 24.5.2018
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