Fırtına'nın Karabük ile oynadığı maçın iftar saatine denk gelmesi ve takımın ligde bir hedefinin kalmamasından ötürü boş tribünlere oynandı. Yaklaşık 300 taraftar tribündeki yerini alırken, küme düşmesi kesinleşen Karabük'ün 4 taraftarı da takımlarına destek verdi.