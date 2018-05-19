300 taraftar – Fotomaç – 19 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    300 taraftar

    300 taraftar
    Fırtına'nın Karabük ile oynadığı maçın iftar saatine denk gelmesi ve takımın ligde bir hedefinin kalmamasından ötürü boş tribünlere oynandı. Yaklaşık 300 taraftar tribündeki yerini alırken, küme düşmesi kesinleşen Karabük'ün 4 taraftarı da takımlarına destek verdi.
    1. 19.5.2018
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