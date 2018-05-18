Trabzonspor'da Karabük karşısında 9 eksik!

Kardemir Karabükspor maçı öncesi Trabzonspor'da 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Olcay Şahan ile izin verilen Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur Kıvrak, Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçının kadrosunu büyük oranda koruması ve sadece cezalı olan Olcay'ın yerine ilk 11'de Okay'a foma vermesi bekleniyor. Saat 18.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.