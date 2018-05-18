Trabzonspor'da Karabük karşısında 9 eksik!
Cezalı Olcay ile izin verilen Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Kamil, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega, Karabük karşılaşmasında oynamayacak
Kardemir Karabükspor maçı öncesi Trabzonspor'da 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Olcay Şahan ile izin verilen Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur Kıvrak, Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Castillo, Uğur Demirok, Burak Yılmaz ve Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan Bursaspor maçının kadrosunu büyük oranda koruması ve sadece cezalı olan Olcay'ın yerine ilk 11'de Okay'a foma vermesi bekleniyor. Saat 18.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.
- 18.5.2018
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
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