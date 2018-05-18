Trabzonspor'da Karabük karşısında 9 eksik! – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da karşısında 9 eksik!

    Trabzonspor'da Karabük karşısında 9 eksik!

    Cezalı Olcay ile izin verilen Onazi’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Kamil, Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega, karşılaşmasında oynamayacak

    Kardemir maçı öncesi 'da 9 eksik bulunuyor. Kart cezalısı ile izin verilen Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden , Esteban, Kamil , Castillo, Uğur Demirok, ve Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör 'ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan maçının kadrosunu büyük oranda koruması ve sadece cezalı olan Olcay'ın yerine ilk 11'de Okay'a foma vermesi bekleniyor. Saat 18.00'de Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    1. 18.5.2018
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