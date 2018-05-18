Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    20 Mayıs 2018, Pazar
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    : 3 - Kardemir : 0 | MAÇ SONUCU

    Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU

    ile , sezonun kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Karabükspor ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

    Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Kardemir 'u 3-0 mağlup eden , 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamladı.

    Kardemir Karabükspor galibiyetiyle puanını 55'e çıkaran bordo-mavililer, 1 maç eksiği bulunan 49'ar puanlı Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un önünde ligi 5. sırada bitirmeyi garantiledi.

    Bordo-mavililerde attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Portekizli oyuncu Joao Pereira, Trabzonspor forması altında ilk gollerini kaydetti.

    Sözleşmesi sona eren Slovak futbolcu Jan Durica, maçın ardından bordo-mavili tribünlere giderek taraftarlara veda etti. Taraftarların alkışladığı Durica, gözyaşlarını tutamadı.

    Maçın son dakikalarında stattan iftar vakti anonsu yapılırken, tribünlerde bir grup taraftar da bu yönde pankart açtı.

    Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0

    Stat: Medical Park

    Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Mustafa Akbaş, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, N'Doye

    Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, Kravchenko, İshak Doğan, Traore, Alican Karadağ, Kage, Bliznichenko, Ahmet Karadayı, Ergin Keleş

    Sarı kart: Dk. 42 Pereira (Trabzonspor)

    Maçtan dakikalar

    18. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Tayyip Talha Sanuç'un çıkardığı topu yakın mesafeden Bliznichenko kaleye gönderdi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

    19. dakikada Ergin Keleş'in, ceza alanı içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.

    37. dakikada Kucka'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki N'Doye'un sert vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.

    Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    DETAYLAR BİRAZDAN...

    1. 18.5.2018 17:06
    2. Güncelleme: 18.5.2018 21:47
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