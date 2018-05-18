Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU
Karabükspor ile Trabzonspor, sezonun kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Karabükspor ile Trabzonspor'un karşılaşacağı maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte ayrıntılar...
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor, 2017-2018 sezonunu 5. sırada tamamladı.
Kardemir Karabükspor galibiyetiyle puanını 55'e çıkaran bordo-mavililer, 1 maç eksiği bulunan 49'ar puanlı Göztepe ve Demir Grup Sivasspor'un önünde ligi 5. sırada bitirmeyi garantiledi.
Bordo-mavililerde attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Portekizli oyuncu Joao Pereira, Trabzonspor forması altında ilk gollerini kaydetti.
Sözleşmesi sona eren Slovak futbolcu Jan Durica, maçın ardından bordo-mavili tribünlere giderek taraftarlara veda etti. Taraftarların alkışladığı Durica, gözyaşlarını tutamadı.
Maçın son dakikalarında stattan iftar vakti anonsu yapılırken, tribünlerde bir grup taraftar da bu yönde pankart açtı.
Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0
Stat: Medical Park
Hakemler: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Baki Tuncay Akkın
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Durica, Mustafa Akbaş, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Bero, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, N'Doye
Kardemir Karabükspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, Kravchenko, İshak Doğan, Traore, Alican Karadağ, Kage, Bliznichenko, Ahmet Karadayı, Ergin Keleş
Sarı kart: Dk. 42 Pereira (Trabzonspor)
Maçtan dakikalar
18. dakikada sol taraftan ceza alanı son çizgisine inen Tayyip Talha Sanuç'un çıkardığı topu yakın mesafeden Bliznichenko kaleye gönderdi ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.
19. dakikada Ergin Keleş'in, ceza alanı içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan topa müdahale ederek büyük bir tehlikeyi önledi.
37. dakikada Kucka'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki N'Doye'un sert vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
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- 18.5.2018 17:06
- Güncelleme: 18.5.2018 21:47
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Toplam 1
Yorum
taraftar Alper mi ? Alper mi ? Alper mi ?
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Galatasaray ligi 3. de bitirebilir!
Toplam 9
Yorum
KONSANTRASYON ! TEK MAÇ VUR GEÇ, VUR KIR, PARÇALA, TEKMEYE KAFA SOK, BU AKŞAM EN İYİ DEPLASMAN MAÇINI OYNA VE 3 PUANI ALIP ŞAMPİYON OL GALATASARAY !
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Bir kere Kartal her zaman Kartal
Toplam 3
Yorum
Kafkas Kartalı Duskoyu tüm taraftarlar severdi ama 34 yaşına gelmiş bi adama seneye 5 M euro deil 1 M euro bile alamazdık. O yüzden iyi bir transfer
Trabzonspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 0 | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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