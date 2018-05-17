Trabzonspor'da futbolcular Çalımbay'a veda etti – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    'da futbolcular Çalımbay'a veda etti

    <a href="/index/trabzonspor?id=baf82e9c-5437-4eab-969e-5495abce38bf" class="" rel="tag">Trabzonspor</a>'da futbolcular Çalımbay'a veda etti

    , ?in 34?üncü haftasında yarın oynayacağı maçı hazırlıklarını bugün 16.00?da yaptığı antrenmanla tamamladı.

    ?nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmana sakatlıkları bulunan Onur, Esteban, Uğur, Kamil Ahmet, Castillo, Burak ve Rodallega ile izinli olan Olcay ve Onazi katılmadı. Antrenmanda ısınmanın ardından dar alanda oyun oynanırken, son bölümde ise taktik çalışma yapıldı.

    ÇALIMBAY'A VEDA
    Bu arada antrenmanın ardından ise futbolcular, maçı sonrası bordo-mavili takım ile yollarını ayıracak teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibiyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra futbolcular hep birlikte teknik heyeti alkışlayarak veda etti.

    1. 17.5.2018 19:30
    2. Güncelleme: 17.5.2018 20:00
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