Trabzonspor, Karabükspor maçıyla sezonu kapatıyor – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    , Karabükspor maçıyla sezonu kapatıyor

    Trabzonspor, Karabükspor maçıyla sezonu kapatıyor

    ?, ’in 34’üncü haftasında yarın sahasında oynayacağı maçıyla 2017-18 sezonunu kapatacak.

    Bu sezon lig, kupa ve Avrupa Kupaları'na katılma noktasında hedeflerini gerçekleştiremeyen , ligin 34'üncü haftasında yarın sahasında ile karşılaşacak. Bordo-mavililer bu maçtan 3 puanla ayrılıp, ligi 5'inci sırada bitirmek ve bu sezon da taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Saat 18.00'de Medikal Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

    KADRODA 8 EKSİK
    Trabzonspor'da Kardemir Karabükspor maçı öncesi kadroda 8 eksik bulunuyor. Kart cezalısı Olcay ile izin verilen Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Onur, Esteban, , Castillo, Uğur, Burak ve Rodallega sezonun son karşılaşmasında takımdaki yerini alamayacak. Teknik direktör 'ın da Karabükspor karşısında ligde son oynanan maçının kadrosunu büyük oranda koruması ve sadece cezalı olan Olcay'ın yerine ilk 11'de Sosa'ya foma vermesi bekleniyor.

    ?KARABÜKSPOR İLE 20'NCİ RANDEVU
    Trabzonspor ile Karabükspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 20'nci kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta Trabzonspor'un 10, Kardemir Karabükspor'un 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 33 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

    ?TRABZONSPOR'UN KARDEMİR KARABÜKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
    Uğurcan- Pereira, Mustafa, Durica, Novak- Kucka, Bero- Abdülkadir, Sosa, Yusuf- N'Doye

    SAKAT: Onur, Esteban, Kamil Ahmet, Castillo, Uğur, Burak, Rodallega

    CEZALI: Olcay

    İZİNLİ: Onazi

    1. 17.5.2018 10:25
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