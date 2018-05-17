Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Burak ve Sosa'ya teklif yok!"
Özkan Sümer, Burak Yılmaz ve Jose Sosa için bir teklif almadıklarını, gelirse ilgilenebileceklerini söyledi.
BURAK'TAN TEPKİ GELDİ
Özkan Sümer'in yaptığı açıklamalara Burak Yılmaz'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan golcü oyuncunun, "Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?" şeklindeki sitemkar ifadeleri dikkat çekti.
- 17.5.2018
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Toplam 1
Yorum
mmmm trabzon rıza hocayı gönderirse çok yazık eder benden söylemesi bana göre süper liğin en iyi hocası
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Taraftar Aynen adam la liga da 21 gol atmis ama bizim Senol hoca'ya yetmez Love'u oynatir :))
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