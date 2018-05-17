Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Burak ve Sosa'ya teklif yok!" – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Burak ve Sosa'ya teklif yok!"

    Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer: "Burak ve Sosa'ya teklif yok!"

    Özkan Sümer, ve için bir teklif almadıklarını, gelirse ilgilenebileceklerini söyledi.

    Futbol Genel Koordinatörü Özkan Sümer, ve ile çıkan transfer haberlerini değerlendirdi. Sümer, Burak'ın ameliyat olduğunu hatırlatarak, "Temasları olup olmadığını bilmiyoruz. Zannediyerum bu hafta bitiminde Burak Yılmaz olayı netleşir. Şu ana kadar net bir bağlantı ortaya çıkmış değil. B izim yönümüzden de net bir karar verilmiş değil. Karşılıklı görüşmeden sonra birtakım konular netleşecek" ifadesini kullandı. Sümer, 'ın gündeminde yer aldığı iddia edilen Sosa için de, "Şu anda bize herhangi bir öneri, teklif gelmiş değil. Öyle istekleri olursa ilgileniriz" dedi.

    BURAK'TAN TEPKİ GELDİ
    Özkan Sümer'in yaptığı açıklamalara 'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan golcü oyuncunun, "Benimle alakalı ne olduğu anlaşılmayan açıklamalar yapmak yerine, arayıp da geçmiş olsun demeyi düşündünüz mü?" şeklindeki sitemkar ifadeleri dikkat çekti.
    1. 17.5.2018
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