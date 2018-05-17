Akyazı için detaylı rapor – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    Akyazı için detaylı rapor

    Akyazı için detaylı rapor
    Kompleksi'ndeki eksiklerin giderilmesi için harekete geçildi. Stat ve çevresindeki eksikleri belirlemek için detaylı bir çalışma başlatan bordo-mavili yönetim, çıkacak raporu TOKİ, Gençlik Spor ve Milli Emlak'a sunarak, eksiklerin giderilmesini isteyecek.
    1. 17.5.2018
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