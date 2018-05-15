Burak Yılmaz ameliyat oldu
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Burak Yılmaz, Almanya'nın Berlin şehrinde bıçak altına yattı.
Geçtiğimiz günlerde Almanya'ya tedavi için giden Burak Yılmaz, bu kez bıçak altına yattı. Almanya'nın Berlin şehrinde Schlosspark-Klinik'de A Milli Takım'ın ve Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk ve Tamer Aslan'ın ameliyatını gerçekleştireceği Burak, ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
- 15.5.2018 10:04
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Tuncay Şanlı Valbuena'yla ilgili konuştu
Toplam 8
Yorum
Hamdi Güneş Aykut Hoca futbolcuları gerektiği gibi yönetemiyor.Kafasını taktı mı,dışlıyor,küsüyor.İlgilenmiyor.Örnek Alex,Ozan,Valbuena,Isla,Eljif vs ..
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Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi resmen bitti
Toplam 2
Yorum
ahemt sayhan ey ümit özat ne olur bir de fenerbahceye antranör olsana allah askina onlari da ikinci lige düsür de ligdeki 17 takim da rahat etsin ama
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Çağlar Söyüncü'ye Arsenal'den 40 milyon Euro!
Toplam 1
Yorum
vatandaş altınordu yüzde kaç pay alacak
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