Burak Yılmaz ameliyat oldu – Fotomaç – 15 Mayıs 2018
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    16 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ameliyat oldu

    Burak Yılmaz ameliyat oldu

    'un golcü oyuncusu , 'nın şehrinde bıçak altına yattı.

    'un golcü oyuncusu , kasık problemleri nedeniyle bıçak altına yattı. 'de bu sezon 25 maçta forma giyen ve attığı 23 golle takımın en golcü oyuncusu olan Bu sezon kasıklarında yaşadığı ağrılar nedeniyle 6 maçta forma giyemeyen golcü oyuncu, ligin bitimine iki hafta kala sezonu kapatmıştı

    Geçtiğimiz günlerde 'ya tedavi için giden Burak Yılmaz, bu kez bıçak altına yattı. Almanya'nın şehrinde Schlosspark-Klinik'de A 'ın ve Trabzonspor'un eski doktoru Ufuk Şentürk ve Tamer Aslan'ın ameliyatını gerçekleştireceği Burak, ameliyata girmeden önce sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
    1. 15.5.2018 10:04
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