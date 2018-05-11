Gökdeniz: Trabzon doğru yolda
Kazan'da futbol yaşantısını noktalayan Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 38 yaşındaki eski yıldız, "Bence Trabzonspor doğru yolda. Maddi sıkıntılardan da kurtulmaları önemli. Trabzonspor'un ismi her zaman ligde ilk 4 arasına girecek bir takım. Bence gelecek sene şampiyonluk yarışının içinde olacak. Umarım maddi sıkıntıyı düzeltirler. Düzeltirlerse çok doğru adımlar atacaklar" dedi.
- 11.5.2018
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