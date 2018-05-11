Gökdeniz: Trabzon doğru yolda – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Gökdeniz: Trabzon doğru yolda

    Gökdeniz: Trabzon doğru yolda
    Kazan'da futbol yaşantısını noktalayan Gökdeniz Karadeniz, ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. 38 yaşındaki eski yıldız, "Bence Trabzonspor doğru yolda. Maddi sıkıntılardan da kurtulmaları önemli. Trabzonspor'un ismi her zaman ligde ilk 4 arasına girecek bir takım. Bence gelecek sene şampiyonluk yarışının içinde olacak. Umarım maddi sıkıntıyı düzeltirler. Düzeltirlerse çok doğru adımlar atacaklar" dedi.
    1. 11.5.2018
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