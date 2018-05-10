Trabzonspor, engelli taraftarları ağırladı
Trabzonspor 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 'Engelliler Haftası' nedeniyle Trabzon’daki engelli taraftarları idmanda ağırladı.
?Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ise, "Engelli vatandaşlarımızın önünde aslında tek bir engel var. Bizim bakış açımız. Onlara bakış açımızı değiştirir; daha sağlıklı iletişim kanalları geliştirir, onları toplumsal yaşamdan ve çalışma hayatından soyutlamazsak tüm engeller ortadan kalkar. Engelli dostlarımızın her birinin ayrı bir hikayesi var. Bunun en güzel örneklerinden biri Ampute Milli Takımımızın Trabzonlu oyuncularından Muhammet Yeğen. Müthiş bir azim, mücadele ve başarı hikayesi. Ancak nihayetinde unutmamak gerekiyor ki, engelleri aşmak için bireysel çaba yeterli değil, toplumsal destek de gerekiyor".
- 10.5.2018 15:31
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Ali ÇEGE DARISI BİZİM FEDERASYONA
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Egeli FB li Akhisar basindaki kim hocasina takim arkadaslarina karsi macimi alacakti güldürmeyin iki macida danisikli dövüsle maci verdiler kimi kandir
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Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!
Toplam 31
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Egeli FB li F.terim 4 yil smpyn oldugunda derwalin kurdugu suan takiminda tudor kurdugu milli de piontekin kurdugu düzen vardi bunlar meyvelerini toplad
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