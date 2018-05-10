Trabzon Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ozan Bulkaz: "Onurlu mücadele ettiler" – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'nın Başantrenörü : "Onurlu mücadele ettiler"

    <a href="/index/trabzon-basketbol-takimi?id=59056ed4-c598-41ff-b05a-097ff8be0cde" class="" rel="tag">Trabzon Basketbol Takımı</a>'nın Başantrenörü <a href="/index/ozan-bulkaz?id=398cb796-3d12-483d-9d6c-a72f8ddba85a" class="" rel="tag">Ozan Bulkaz</a>: "Onurlu mücadele ettiler"
    'nın Başantrenörü , yabancı oyuncuların şehri terk etmesinin ardından Türk ve altyapıdan aldıkları genç oyuncuların onurlu bir mücadele verdiğini söyledi. Bulkaz, "Yabancılar gittiğinde bocaladık ama üstesinden gelmeyi başardık" ifadesini kullandı.
    1. 10.5.2018
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