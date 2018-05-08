Olcay Şahan, öğrencilerle buluştu – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    , öğrencilerle buluştu

    Olcay Şahan, öğrencilerle buluştu

    Trabzonsporlu futbolcu , İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi.

    Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor söyleşileri' kapsamında özel bir okulda gençlerle sohbet eden Olcay, sporu tabana yaymak, gençleri iyilerle ve iyiliklerle arkadaş etme konusunda düşüncelerini aktardı. Öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılanan Olcay, program sonrası okul yönetimine formasını hediye etti.

    1. 8.5.2018 11:02
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