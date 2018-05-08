Olcay Şahan, öğrencilerle buluştu

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor söyleşileri' kapsamında özel bir okulda gençlerle sohbet eden Olcay, sporu tabana yaymak, gençleri iyilerle ve iyiliklerle arkadaş etme konusunda düşüncelerini aktardı. Öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılanan Olcay, program sonrası okul yönetimine formasını hediye etti.



