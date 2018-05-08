Olcay Şahan, öğrencilerle buluştu
Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi.
Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Spor söyleşileri' kapsamında özel bir okulda gençlerle sohbet eden Olcay, sporu tabana yaymak, gençleri iyilerle ve iyiliklerle arkadaş etme konusunda düşüncelerini aktardı. Öğrencilerin büyük ilgisi ile karşılanan Olcay, program sonrası okul yönetimine formasını hediye etti.
- 8.5.2018 11:02
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 3
Yorum
arslan bjk hükmen mağlup edilmelidir. hep hile yapıyor. olumsuz.
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 3
Yorum
paşa Onur tam adamdır,kaptandır kesinlikle sembolüdür takımın.
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Sumudica: "Tatile gelmedik"
Toplam 2
Yorum
YORDU BU HOCA ŞEYTAN ÜÇGENİNDE O PENALTILARIN VERİLEBİLECEĞİNİ Mİ ZANNEDİYORSUNUZ. ROMEN NASIL GÜZEL KONUŞUYOR GÖRÜYORSUNUZ. BİR ZAMANLAR BÖYLE Mİ KONUŞU
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