Biz Karadenizliyiz

Trabzons por Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yöneticiler, Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'u ziyaret ederek başarı diledi. Ağaoğlu, beraberinde yöneticilerle Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'ne gelerek, yeşil-mavili ekibin kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyeleriyle basına kapalı bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından iki başkan, basına ortak açıklama yaptı. Ağaoğlu'nun açıklama esnasında yakasına Çaykur Rizespor rozeti takması dikkat çekti. Ağaoğlu temel felsefesi dostluk olan sporda gerginliğin oluşmasını kabul edemeyeceklerini dile getirerek, "Rizespor kulübümüzün şampiyonluğunu kutlamak için, başkanımızı ve yönetim kurulunu tebrik etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik" ifadesini kullandı.



Bu toprakların insanlarıyız

Gurbe tte herkesin "Karadenizli" diye nitelendirildiğinin altını çizen Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Trabzonlu, Rizeli, Hopalı, Artvinli demezler, Karadenizli derler. Biz bu toprakların, coğrafyanın insanıyız. Gurbette yıllarca birbirimize destek olarak yaşamışken, genel felsefesi dostluk, barış ve kardeşlik olan sporun üzerinden iki şehrin arasının açılması asla ve asla kabul edilemez. Biz bu ilişkimizi daha ileri boyutlara taşımak için, geçmişte olduğu gibi, sayın başkanımız ile görüş birliğine vardık. Bundan sonra münasebetlerimiz artarak devam edecektir." Ağaoğlu, bir gazetecinin "Bir yıldır taraftarların arasında bir gerginlik var. Bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusuna, "Lokomotif nereye çekerse vagonlar oraya gider" cevabını verdi.



MESAJLAR VERiLDi

ÇAYKUR Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, Ağaoğlu ve beraberindekilerin, Süper Lig'e yükselmelerinden dolayı tebrik ziyaretinde bulunduğunu belirtti. Konuşulması gerekenleri kısmen konuştuklarını aktaran Yardımcı, "Fazla detaya girmedik. Kendi içimizde dertleştik, sohbetini yaptık. Mesajlarımızı birbirimize verdik. Dolayısıyla buluşmanın önemini, Türk futbolu adına bir fair play başlangıcı olarak görülmesini istiyoruz. Bu samimiyetin, bu dertleşmenin, muhabbetin, ileride olabilecek sıkıntıları erkenden teşhis ederek, çaresine bakma adına olumlu olduğunu düşünüyorum. Türk futbolu ve fair play adına iyi bir iş yaptığımızı düşünerek, kendilerine tekrar teşekkür ediyorum" dedi.



HEM 9 PUAN HEM 14 MiLYON TL

KARADENİZ ekibi Süper Lig'in bitimine kadar olan 3 maçını kazanarak kasasına 14 milyon TL daha gelir koymanın planlarını yapıyor. Ekonomik olarak yeni bir yapılanmaya giden ve taraftarlarından katkı almak için destek kampanyası başlatan bordo- mavili takım 3 karşılaşmayı kazanması durumunda kasasına ortalama 7 milyon TL galibiyet primi koyacak. Ayrıca ligin ilk 5'te bitirilmesi durumunda da TFF'den 7 milyon TL civarında bir rakam alınacak. Böylelikle toplamda sezon sonuna kadar 14 milyon TL daha kazanma ihtimali bulunan bordo-mavili takım, 3 maça büyük önem veriyor.



Fırsatçılara darbe - Mini yorum Olcay Çakır

HERKES sorumlu davranmak zorunda. Konuşurken ve yazarken özellikle... Yönetimler, teknik ekipler, oyuncular, medya, taraftar; öyle "ben yaptım, ben söyledim oldu" diyememeli, dememeli. Toplumsal hadiselerin sonuçlarına katlanmaktan çok daha kolay olanı, hadise gerçekleşmeden önlem almaktır. Testi kırılmadan önce yani, Nasreddin Hoca misali. Bir adım attın Rize'desin, bir adım attın Trabzon'da, o derece içiçelik söz konusu! Trabzonspor başkanı ve yönetimi bu anlamda önümüzdeki yılın gerilim haritasında yer almama adına; özellikle de bölgemizi olumsuz şeylerle gündeme getirmeye fırsat kollayanların elinden o kozu almış oldu. İyi olur İnşallah!



