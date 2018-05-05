Avrupa Ligi’ne katılmalıyız – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Ligi’ne katılmalıyız

    Avrupa Ligi’ne katılmalıyız
    Asbaşkan Hayrettin , bileti almak istediklerini belirtti. Kalan son 3 maçı kazanmaları gerektiğini hatırlatan Hacısalihoğlu, "Maalesef çok fazla sakat oyuncumuz var. Bunlara rağmen 'un Avrupa kupalarına katılması gerek" dedi.
    1. 5.5.2018
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